Zalando émet un avertissement sur résultats

Zalando a émis jeudi soir un avertissement sur résultats face à une conjoncture économique qui se détériore dans un contexte d'inflation élevée.La plateforme allemande de vente en ligne de vêtements s'attend désormais à une hausse de son chiffre d'affaires de 3% maximum contre une augmentation comprise entre 12 et 19% précédemment attendue. Zalando a également revu à la baisse ses prévisions de revenu opérationnel avant impôts et taxes (ebit), attendu début mai à au moins 430 millions d'euros, contre désormais une fourchette comprise entre 180 et 260 millions d'euros. Zalando ne s'attend plus à un rebond à court terme de la confiance des consommateurs. L'entreprise de commerce en ligne publiera ses chiffres pour le deuxième trimestre le 4 août prochain. (Belga)

