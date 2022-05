Zelensky et Poutine parmi les 100 personnalités les plus influentes du Time Magazine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine sont présents sur la liste des 100 personnalités les plus influentes de 2022, publiée lundi sur le site web du Time Magazine."Le peuple d'Ukraine a, dans le président Zelensky, un leader plein de bravoure et de résilience", a écrit en commentaire le président américain Joe Biden, lui aussi repris sur la liste. Sur la liste, Volodymyr Zelensky est notamment accompagné de son commandant en chef des forces armées Valeri Zaloujny, de son homologue russe Vladimir Poutine, mais aussi, entre autres, du président chinois Xi Jinping, de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "L'éventail des façons dont l'influence peut être exercée n'a jamais été aussi clair que dans ce #TIME100 qui comprend Poutine... et Zelensky", a tweeté le rédacteur en chef du Time, Edward Felsenthal. "Le dictateur à l'origine d'une guerre brutale et le président ukrainien, une figure héroïque rare à notre époque de division." La liste TIME 100 est publiée chaque année depuis 1999. (Belga)

