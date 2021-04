Zéro femme aux postes à hautes responsabilités de la fonction publique à Bruxelles

Les postes à hautes responsabilités (de rang A6 et A7), ne comptent aucune femme dans la fonction publique à Bruxelles, rapporte La Libre Belgique lundi, citant une réponse du ministre bruxellois de la Fonction publique, Sven Gatz (Open VLD), à une question parlementaire.Sur les 62 agents qui composent actuellement le service public régional dans les fonctions de cadre (du grade A3 au grade A7), on dénombre 28 femmes et 34 hommes. Par ailleurs, cet écart de représentation hommes/femmes persistant s'accentue lorsque l'on atteint les fonctions les plus élevées de l'administration. Seules trois femmes sur neuf agents au total occupent aujourd'hui un poste de rang A5, et aucune n'occupe les postes des rangs suivant. En Belgique, seulement 35 % des fonctions dirigeantes seraient exercées par des femmes, selon le dernier rapport de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. (Belga)