Zizou Bergs, de qualifié à finaliste en Angleterre

Zizou Bergs a vu son parcours se poursuivre jusqu'en finale au tournoi de tennis Challenger d'Ilkley, joué sur gazon et doté de 134.920 euros.Samedi dans le nord de l'Angleterre, le numéro 2 belge, 23 ans, 207e mondial, a pris la mesure en demi-finale de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 92), 22 ans, lui issu des qualifications: 6-2, 7-5 au bout de 1 heure et 31 minutes de match. Zizou Bergs avait en effet dû passer par les qualifications - éliminant au passage Ruben Bemelmans au premier tour - pour rejoindre le tableau final de ce rendez-vous sur gazon. Zizou Bergs jouera dimanche en finale soit contre le Français Constant Lestienne (ATP 164), 30 ans, soit contre l'Américain Jack Sock (N.5/ATP 129), 29 ans, pour tenter d'aller ajouter une 4e victoire à son palmarès sur le circuit Challenger, la première cette année. Le Belge l'avait emporté à Almaty (terre battue), Lille (dur) et Saint-Petersbourg (dur) l'an dernier, (Belga)