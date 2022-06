Zizou Bergs poursuit sa route jusqu'en demi-finale

Issu des qualifications, Zizou Bergs s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis Challenger d'Ilkley, joué sur gazon et doté de 134.920 euros, vendredi dans le nord de l'Angleterre.Zizou Bergs, 23 ans, 207e mondial, poursuit son parcours grâce à une victoire en quarts de finale sur l'Italien Andreas Seppi, 38 ans, 151e au classement ATP mais qui fut 18e mondial, en deux manches: 6-2, 5-7 et 6-3 en 2 heures et 5 minutes de jeu. Pour une place en finale, le numéro 2 belge devra battre soit le Néerlandais Gijs Brouwer (ATP 223), 26 ans, soit l'Australien Alexei Popyrin (ATP 92), 22 ans, deux joueurs comme lui issu des qualifications. Zizou Bergs est le seul Belge présent dans le tableau final. Lors du premier tour des qualifications, il avait éliminé Ruben Bemelmans. (Belga)