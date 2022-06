ZLM Tour - Olav Kooij s'adjuge la 1e étape devant Jakub Mareczko et Elia Viviani

Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté la 1e étape du ZLM Tour (2.Pro), disputée mercredi soir sur une distance de 100,0 km à Kapelle, aux Pays-Bas. Il a devancé sur la ligne d'arrivée les Italiens Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) et Elia Viviani (Ineos Grenadiers).Olav Kooij, 20 ans, a ainsi apporté un 17e bouquet cette saison à l'équipe Jumbo-Visma, tandis qu'il a décroché sa 8e victoire en carrière, . Il est aussi le premier leader au classement général. Jeudi, la 2e étape reliera Veere à Goes sur 183,2 km. Le 33e ZLM Tour se terminera dimanche à Rijsbergen. L'épreuve retrouve sa place au calendrier cette année après avoir été annulée en 2020 et 2021. Le Néerlandais Mike Teunissen avait remporté la dernière édition organisée en 2019. (Belga)