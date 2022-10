La vidéo inquiétante de Katy Perry en plein concert : elle ne parvient pas à garder son œil ouvert

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir la chanteuse tenter de garder son œil droit ouvert mais celui-ci reste fermé contre sa volonté. Après plusieurs tentatives, et avec beaucoup de professionnalisme, la star parvient malgré tout à reprendre une apparence normale et à continuer son show comme si de rien n’était.

Il n’en fallait cependant pas plus pour que des fans s’inquiètent sur l’état de santé de la chanteuse.

Bien qu’elle n’ait pas encore réagi à l’incident, Katy Perry avait avoué souffrir d’amblyopie plusieurs années auparavant. Cette déficience visuelle, qu’on appelle aussi souvent "œil paresseux", pourrait expliquer le phénomène qui s’est déroulé sur scène.