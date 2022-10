Lors du Black Friday, jusqu’à -55% de réduction sur les produits Emma, leader européen de la literie

Née en décembre 2015 en Allemagne, la marque de literie Emma est aujourd’hui présente dans plus de 15 pays et commercialise le matelas le plus primé d’Europe. Concept, produits commercialisés, spécificités… Coup de projecteur sur cette marque soucieuse d’apporter la plus grande qualité de sommeil à ses clients.

Parce qu’acheter un matelas est de nos jours devenu un vrai casse-tête avec la pléthore de firmes, de tailles et de matériaux disponibles, la marque Emma a l’ambition de développer et commercialiser un matelas de qualité qui s’adapte à la grande majorité des morphologies et types de dormeurs, pour des nuits 100% réparatrices. Leurs matelas proposent le parfait équilibre entre maintien et confort, de sorte qu’il ne faut plus choisir entre les deux. Outre le modèle One primé par Test Achats en 2022, l’entreprise propose également plusieurs technologies de matelas telles que l'Hybride – le matelas à ressorts ensachés le plus primé d’Europe ! -, le Constant Cool pour passer des nuits au frais pendant 12h ou encore le Lit Box spring qui allie look personnalisable et confort digne d’un hôtel.

Jusqu’à -55% de promotion pendant le Black Friday

En vue du Black Friday, la marque Emma lance toute une série de promotions conséquentes (-50%, -55%, …) valables sur une partie de ses produits du 31 octobre au 28 novembre. Une réduction de 5% supplémentaires sera même activable avec le code « EMMABF05 » sur le site www.emma-matelas.be

Voici quelques exemples de produits à « shopper » à petits prix :

Matelas Emma Hybride

Promo Black Friday : -55% (à partir de 359,10 euros au lieu de 798 euros)

Lit Box spring Caméléon

Promo Black Friday : -50% (à partir de 965,99 euros au lieu de 1756,34 euros)

L´oreiller Diamant

Promo Black Friday : -50% (74,50 euros au lieu de 149 euros)

De nombreuses garanties

Avec l’ambition de simplifier au maximum l’achat d’un matelas – un produit réputé complexe -, le mode opératoire de la marque est ultra-simple. Une fois que le produit est commandé en ligne, le client le reçoit directement à son domicile en quelques jours ouvrables (du lundi au vendredi, de 9h à 18h). Adieu les prises de tête et arrangements en tout genre pour louer une camionnette à la demi-journée ou emprunter le break d’un proche en vue d’acquérir un nouveau matelas ! Choisir la marque Emma, c’est également avoir le gage de pouvoir essayer son matelas pendant 100 nuits, de bénéficier de la livraison et du retour gratuits, mais aussi d’une garantie de 10 ans sur les matelas. Pour renvoyer votre matelas, rien de plus simple : il vous suffit d’appeler l’équipe du service client et de trouver ensemble une date pour venir récupérer le matelas. Un transporteur viendra le rechercher sans que cela ne vous coûte un centime.

Autres avantages non négligeables quand on sait qu’un matelas possède une durée de vie de 10 ans : la housse des matelas Emma est retirable et lavable en machine, tout comme celle des oreillers. Enfin, les surmatelas - qui ont été élus produits de l’année - offrent un confort supplémentaire, sont respirants, lavables en machine et réversibles.

Pour ne rien gâcher, les produits de la marque Emma sont payables en trois fois sans frais. La marque est également très exigeante quant aux matériaux qui composent ses produits et à leurs conditions de conception. Tous les matelas sont fabriqués et stockés en Europe.

Alors, qu’attendez-vous pour changer votre literie et opter pour le leader européen du marché ?

https://www.emma-matelas.be/produits/