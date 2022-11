L’Opération Chaussettes a plus que jamais besoin de chaleur humaine

Cette année, la Belgique est touchée par une précarité sans pareil. Et les associations qui viennent en aide aux personnes les plus démunies ont bien du mal à faire face à cette vague de misère qui touche de plus en plus de personnes précaires. L’hiver arrive et les stocks ne sont pas bien remplis, tant s’en faut.

Depuis 11 ans, l’Opération Chaussettes tend la main à toutes ces personnes qui manquent de l’essentiel pour vivre. En leur offrant de la chaleur pour survivre dans leurs abris de fortune, dans les squats, dans les rues, dans des habitations non chauffées. Chaleur et protection : l’association recueille des vêtements, des couvertures mais aussi des produits d’hygiène et de première nécessité. Tous ces dons sont ensuite redistribués, via "Solidarité Grands Froids" aux différentes associations qui sont en prise directe avec le terrain.

Des vêtements chauds !

Le 20 novembre prochain, Opération Chaussettes donne rendez-vous sur la Place Poelaert de 11h à 15h30, avec l’aide des contributeurs et des parrains et marraines qui ont à cœur de porter à cœur cette opération. Chacun peut apporter des chaussettes chaudes bien sûr qui sont le symbole de cette initiative mais elle manque aussi d’écharpes, de vestes et de pantalons, de bonnets, de gants, de pulls, de sous-vêtements, de chaussures, de produits de première nécessité, de couvertures et de sacs à dos.

Cette année, Philippe Geluck a dessiné l’affiche de l’opération menée depuis 9 ans par Catherine Ullens de Schooten avec une équipe de 4 personnes. Avec cette contribution, le dessinateur a voulu "dire merci à tous les bénévoles et aux donateurs qui portent l’Opération Chaussettes. Tellement nécessaire en cette année de souffrance économique extrême. De plus en plus de gens se retrouvent à la rue, sans ressource, sans aide et sans espoir. L’Opération Chaussettes fait tout ce qu’elle peut pour les aider mais se rend compte qu’elle ne représente que quelques gouttes d’eau dans l’océan. Faisons, tous ensemble, que ces gouttes deviennent une averse, puis un déluge de solidarité !"