“Pu…..”, “M….” : voici pourquoi les jurons calment la douleur

Les jurons sont différents et plus puissants que les autres formes d’utilisation du langage. C’est prouvé scientifiquement.

On pourrait se dire que c’est une étude WTF, qui ne sert à rien comme il en existe beaucoup dans le monde de la science. à travers le monde. Ou encore que c’est une recherche fumeuse commandée par une société sous couvert d’aiguiller les avis en sa faveur et son utilité. Et pourtant, elle a été publiée dans la très sérieuse revue scientifique de linguistique "Lingua"....