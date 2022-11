Qu’est-ce qui se cache derrière le logo des chocolats Toblerone ?

La période des fêtes de fin d’année approche à grands pas… Et c’est l’occasion pour beaucoup d’offrir du chocolat dont le fameux Toblerone originaire de Suisse. De forme triangulaire et fabriqués à base de miel et de nougat aux amandes, ces chocolats sont très appréciés de par leur goût unique.

Sur Twitter, une maman a analysé le logo de la marque qui à première vue nous ferait penser à une montagne, symbole de la Suisse… Mais pour cette femme, il s’agit d’autre chose. En effet, c’est son fils qui lui a fait remarquer ce petit détail en dégustant un morceau de Toblerone en regardant l’emballage !

La maman partage sur Twitter : "Mon fils a mangé son premier Toblerone aujourd’hui", le jeune enfant aurait demandé : "C’est pourquoi l’ours ?". Ce à quoi aurait répondu sa mère: "Quel ours ?"

Sur la plateforme à l’oiseau bleu, les gens ne savent plus où donner de la tête. On peut lire : "J'ai été épaté", "Je n’avais jamais remarqué cet ours auparavant ! Je mange du Toblerone depuis plus de 20 ans !" ou encore "Un tapir albinos ?", pour les plus sceptiques qui tentent l’humour.

Ceci n’est pas une montagne

L’enfant a réellement un très bon œil ! Car, sur le logo, il n’y a pas qu’une montagne imprimée sur la boîte de chocolats. Il y a également un ours debout !

Et vous que voyez-vous ?