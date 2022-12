Déchets et emballages de Noël : mode d’emploi pour un tri précis

Voici donc un briefing complet de la façon de se débarrasser au mieux des surplus de déchets occasionnés par les fêtes et repas de fin d’année.

Spécial Noël

Vous voulez faire un tri dans vos archives ? Les photos et le papier photo ne sont pas du papier ordinaire. On doit les jeter dans la poubelle blanche

La coiffe métallique de votre bouteille en verre ou le muselet en fil métallique de votre bouteille de cava ou de champagne vont dans le sac bleu. Le sac plastique du cubi de vin ira aussi en PMC

Les papiers cadeaux non plastifiés vont avec les PMC (si plastifié ou composite : résiduel) tandis que les nappes et serviettes en papier souillés partent avec le résiduel. Le plastique dur (comme les emballages de jouets pour enfants comme les poupées, etc.) va dans le sac blanc. En revanche, le plastique à bulles qui protège les objets fragiles va dans le PMC

Les contenants en aluminium de plats préparés comme les lasagnes, les pâtes cuisinées, les gratins, quiches et tourtes, etc. sont tous des emballages ménagers métalliques (le M. de PMC) qui vont dans le sac PMC. Les couvercles de pots en plastique et en métal vont dans le sac bleu puisqu’il s’agit de P et de M.

Les coquilles d’huître et de moule sont à mettre dans le conteneur organique.

Capsules alu

Bonne nouvelle : les capsules de café en alu pourront être jetées dans les sacs bleus mais seulement à partir du 1er janvier 2023 et ce, partout en Belgique. Ouf, ce ne sera plus la peine de les ramener à la boutique ou au parc à conteneurs…

On y pense moins…

Tri ©FostPlus

Les sachets en plastique du fromage râpé, des légumes frais et des produits surgelés (poisson, viande, légumes, fruits, frites, …) vont dans le sac bleu. Comme les emballages et barquettes en plastique des biscuits et les barquettes en plastique pour la charcuterie et le fromage. Pareil pour les sachets de courses en plastique et les sachets de chips : direction sac bleu.

On se demande aussi souvent où mettre le film plastique fin autour des emballages comme autour des rouleaux d’essuie-tout, de papier toilette ou de bouteilles de boisson : sac bleu. De même les filets à citron ou oignons vont dans le sac bleu

Vous avez l’habitude de trier vos déchets en les glissant dans des sacs avant de les mettre dans le sac bleu ? Stop : tout ce qui se trouve dans un sac fermé ne pourra pas faire l’objet d’un tri au centre de tri. Pareil si vous empilez les emballages.

La boîte en carton pour pizza qui fait encore souvent l’objet de paris (résiduel ou sac jaune ?) entre groupes doit être raclée de ses résidus et mise dans le sac jaune ! Mais si elle est vraiment imprégnée d'huile, sale, alors malheureusement, on l'abandonne à la poubelle blanche

Les objets difficiles

C’est un peu plus nébuleux : 45 % des Belges se trompent dans le tri des emballages de produits d’hygiène ou de beauté. Flacons en plastique et à pompe (gels douche, crèmes corps, shampooings, …) vont dans le sac bleu, avec les tubes de dentifrice et les déos qu’ils soient aérosols en alu ou roll-on en plastique, capuchon compris.

Les flacons de vernis à ongles sont les plus compliqués à recycler : les flacons en verre sont jetés dans le bac à verre, les couvercles métal ou plastique vont dans le sac bleu, le capuchon fermoir avec le pinceau intégré va dans la poubelle résiduelle ! comme les rasoirs en plastique ou les cotons-tiges, les rouges à lèvres et les mascaras.

Les bouteilles et flacons de produits ménagers sont souvent enveloppés d’un emballage plastique avec la marque et le mode d’emploi. Enlevez-le (poubelle résiduelle) pour que les machines du centre les identifient mieux.

Les sachets papier avec un intérieur en aluminium sont des déchets composite (Minute Soup, Capri-Sun, Compote, nourriture chat) doivent être jetés dans le sac blanc.