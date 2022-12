Les smartphones reconditionnés : la demande explose !

Qui pousse les clients à venir avec leur ancien téléphone, car le marché du reconditionnement n’en est qu’à ses balbutiements et que la revente peut être une très bonne opération pour eux. Ils se débarrassent d’un produit dont ils n’ont plus besoin et reçoivent de l’argent pour cela. “Selon les données de l’UE,* seulement 15 % des téléphones sont collectés pour être recyclés, pourtant ces appareils pourraient servir une nouvelle cause ou les besoins d’un autre usager. Il existe donc encore un énorme potentiel de croissance dans le secteur des smartphones reconditionnés. Le marché devrait connaître une croissance de plus de 10 % par an au cours des dix prochaines années”.

Chez Hubside.Store, environ 15.000 produits sont reconditionnés chaque mois par 200 techniciens-réparateurs.