C’est la sempiternelle question qu’on se pose en décembre et dont on veut une réponse positive. Effectivement, une diététicienne de WW nous a répondu oui… mais ! Avec des astuces à la clé

Du gras, du sucré, des repas à n'en plus finir: peut-on être un glouton à Noël et ne pas prendre un gramme ?

Si seulement il y avait deux repas de fête : un à Noël et l’autre pour le Nouvel an, on n’en parlerait pas comme ça à longueur d’hiver. Mais non ! Il y a les apéros avec les collègues, les petites bouffes avec les amis ou les enfants, la famille plus lointaine, les petits arrangements nécessaires dans une famille recomposée. Le tout par un froid de canard...