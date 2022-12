”Qu’est-ce que je mets ?”: Pas de stress avec ces cinq tendances pour s’habiller à Noël

Au plus près des courants “mode” sur la plate-forme comme sur les portants de la fast-fashion, cette spécialiste est convaincue que l’on peut briller autant (voire plus) avec une tenue d’occasion pendant les fêtes de fin d’année : ” Réutiliser des tenues de fête que l’on a portées les années précédentes, emprunter un article à des amis ou acheter d’occasion permet de s’habiller pour les fêtes facilement et de façon plus responsable. Sur Vinted, j’ai identifié cinq tendances mode qui reviennent beaucoup et qu’on trouvera donc facilement grâce à des recherches ciblées.”

Couleurs vives, baggy ou top sexy ?

1. Paillettes : glamour et éclectique, avec une touche des années folles. Les paillettes dans des teintes et des imprimés fluorescents sont à la mode !

2. Plus c’est grand, mieux c’est : pourquoi ne pas opter pour des chemises larges et surdimensionnées ou des blazers aux épaules larges ? Le look baggy est de retour et peut être associé à de nombreux accessoires originaux.

3. Corset : le rêve vintage. Parfait pour être porté sur un chemisier blanc pour votre tenue de fin d’année !

4. Des couleurs vives : égayez les mois d’hiver maussades avec une tenue colorée.

5. Les sacs à main avec de grosses chaînes ou les sacs bouffants : plus le sac est volumineux, mieux c’est, et c’est sans aucun doute une pièce de choix pour votre tenue de fête.