Un peu de sport pendant les fêtes… pour booster sa libido et son plaisir sexuel

La société de nutrition et compléments alimentaires MyProtein a diligenté une étude auprès de 3000 européens pour estimer l’impact qu’avait le sport sur leur vie sexuelle. Toutes les données ont alors été étudiées par une éducatrice en santé sexuelle et une professeure en science du sport. Anecdote amusante : les chiffres de l’enquête en France montrent que les golfeurs ont le plus de relations sexuelles par mois et ont les meilleurs orgasmes… Dikkeneks ? Surreprésentation de ce groupe de sportives et sportifs ? ? Le golf est placé en 2e position selon les sondés parmi les sports les plus influents sur la vie sexuelle mais en 9e position pour les deux spécialistes en vies sexuelle et sportive !

D’après le classement établi, voici le top 10 des sports pour améliorer sa condition physique et sa vie sexuelle…

1. Le tennis. Il renforce l’équilibre, le cardio et en augmentant naturellement les hormones du bien-être. On se sent fort et détendu… idéal pour une autre séance après le court.

2. La danse et l’aérobic. La danse est un sport qui a démontré qu’il favorise des sentiments de désir, de sensualité et de sex-appeal.

3. Le yoga et pilates. Voici des sports qui permettent de se concentrer sur son bien-être mental mais aussi sur des parties précises du corps. Le mouvement physique qu’il implique augmente la conscience du corps, les vibrations, la force physique et la flexibilité.

4. La musculation. Elle favorise la production de testostérone, une hormone importante pour les hommes et les femmes dans leur désir sexuel.

5. Le football. Par son cardio, il augmente la résistance et la force. Et bénéficie d’une bonne image auprès des femmes.

Enfin, ce top 10 est complété par la natation, la course à pied, le vélo, la marche de randonnée et le golf.