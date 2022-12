Le whisky Belgian Owl classé dans le top 5 des meilleurs whiskys au monde

Ce n’est pas la première récompense pour la distillerie 100 % belge qui travaille même l’orge du coin. Depuis des années, la marque a accumulé un très grand nombre de trophées qualitatifs et de manière récurrente. Mais cette 5e place est une véritable reconnaissance de l’extraordinaire travail du son fondateur Etienne Bouillon. Cette année, pour jouer dans la cour des grands, le maître-distillateur s’est lancé dans l’élaboration d’une toute première Série spéciale dans l’histoire de la distillerie, baptisée “Golden Diamond”. C’est ce flacon qui vient d’emblée de se hisser au top.

Une équipe soudée autour d’un whisky 100 % belge

Il faut dire que Jim Murray, en mettant en lumière des whiskies moins connus du grand public mondial attirent un nombre impressionnant de curieux et connaisseurs avides de déguster ces liquides ambrés que ce spécialiste britannique teste tout au long de l’année. Ce qui réjouit Bill Murray désormais, c’est que le profil des amateurs de whisky se diversifie : “Il y a cinq ans, j’ai donné une récompense au whisky japonais Yamazaki et cela avait suscité beaucoup de critiques parce que ce n’était pas un scotch. En fait, après cette annonce, mes lecteurs ont décidé de tester ce whisky et ont pratiquement épuisé les stocks. Ce qui fait une énorme différence, c’est que les consommateurs de whisky sont jeunes et prêts à expérimenter. Autrefois, les amateurs étaient des hommes blancs et d’âge moyen. Ce n’est plus le cas”, avait-il confié il y a quelques années à un magazine spécialisé.

Etienne Bouillon et le CEO de Belgian Owl ont réussi à former une petite équipe très soudée autour d’un objectif précis : fabriquer du whisky le plus belge possible dans des alambics écossais, les seuls du pays.

Le Golden Diamond est un cadeau tout trouvé à glisser sous le sapin cette année ! Mais il faudra faire vite car cet élixir ne comprend que 1 000 bouteilles pour le monde entier. Chaque bouteille est numérotée à la main et signée par le Maître Distillateur lui-même. Sa patte pour ce Single Malt exceptionnel ? La première finition au monde à l'eau de vie de Safran ! Le fût, placé durant 11 ans dans une bulle hermétique remplie de safran, s'est abreuvé des parfums et arômes riches et complexes de la plus belle épice du monde. Le nez est saisissant, la finale délicate...

Pour obtenir l'une de ces bouteilles exceptionnellement rares de 1 000 €, qui seront vendues en dehors des circuits de vente habituels, vous devrez contacter la distillerie Belgian Owl directement