Colruyt, Lidl, Aldi, Delhaize, Carrefour, votre menu des fêtes à la loupe: où trouver les formules les moins chères? (COMPARATIF)

Le grand test des marques en mode fêtes de fin d’année : pour le saumon fumé, de bonnes surprises à petits prix

Pour aider ces consommateurs à y voir clair, et notamment, les 15 % d’entre eux qui ne pourront mettre que 8.50€ par personne pour un menu festif (toujours d’après les chiffres de l’enseigne au Lion), Test-Achats a enquêté plusieurs semaines pour livrer un comparatif clair de ce que propose la grande distribution pour concocter des menus de fête au meilleur prix. Sans grande surprise et dans les grandes lignes, l’organisation de consommateurs a trouvé les produits les moins chers chez Aldi et Lidl, mais il y manquait systématiquement l’un ou l’autre ingrédients figurant sur sa liste de courses. Chez Colruyt, les menus étaient généralement un peu plus chers, mais le choix y était plus vaste. Delhaize et Carrefour sont les magasins les plus chers pour les menus de fête, mais également ceux disposant de la gamme de produits la plus large.

Mais passons donc tout cela à la loupe… et à la moulinette. Pour refléter au mieux les tendances de la société actuelle, Testachats a opté pour trois menus de 4 personnes : un avec de la viande, un autre autour du poisson et un autre végétarien. L’organisation a mené sa mission de bout en bout avec en plus un apéritif et des vins de qualité qui magnifient les plats. Modus operandi : relevé des prix en ligne pour Delhaize, Carrefour et Colruyt et présence en rayon pour Aldi et Lidl entre le 5 et le 10 décembre.

Le menu viande : de 109 à 167€

Le menu viande, composé de foie gras avec pomme caramélisée, soupe de champignons à la crème, rôti de biche avec gratin dauphinois, chicons caramélisés et sorbet d’orange, est le plus cher des trois.

Le moins cher ? Les consommateurs obtiennent le meilleur prix chez Aldi, où le ticket de caisse s’élevait à 101,53 euros.

Le plus cher ? Delhaize avec 167.10€. Carrefour affiche un ticket à 146.45, Colruyt, 129.62€ et Lidl 109.71€.

Les produits les plus onéreux ? les bouteilles de Calvados (pour le plat principal) et de Grand Marnier (pour le dessert), mais sans ces deux bouteilles, Colruyt apparaît comme le magasin le moins cher. Certains ingrédients (pâte filo, certaines épices, etc ;) n’étaient pas disponibles chez Aldi.

Le menu poisson : de 87 à 122€

Il était composé d’huîtres, de croquettes de fromage et de crevettes, de papillotes de saumon aux pommes duchesse et légumes et d’un crumble aux pommes.

Le moins cher ? Lidl avec un ticket à 87.30€, au coude à coude avec Colruyt, 87.89€.

Le plus cher ? Delhaize avec 122.55€. Carrefour affiche un ticket à 115.97€, Aldi, 91.02€.

Ce qui manquait ? Chez Colruyt, les croquettes fraîches de fromage et de crevettes, qui coûtaient entre 12 et 20 euros dans les autres supermarchés, n’étaient pas disponibles.

Le menu végé : de 62 à 89€

C’est le moins cher de tous. En moyenne, les consommateurs payent 76 euros pour le menu complet avec gaspacho, quiche au potiron, lasagne, légumes verts et bûche de Noël.

Le moins cher ? Chez Aldi, on atteint 62,34 euros. Certains ingrédients, tels la poudre de cacao et l’amidon de maïs, devront néanmoins être achetés dans un autre magasin, car ils ne sont pas disponibles chez Aldi. Lidl joue dans la même cour avec 63.6€/

Le plus cher ? Delhaize et son ticket à 89.68€, suivi de près par Carrefour avec 88.8€ et Colruyt joue les moyens de gamme avec 75.18€

Conclusion

Lidl et Aldi sont champions des prix pour ces fêtes car “ils parviennent à proposer de nombreux produits au moindre coût en cette période de fêtes”, remarque Julie Frère, la porte-parole bien connue de Testachats, en ajoutant un bémol : “la gamme proposée est beaucoup plus limitée que dans les autres supermarchés, et que nous n’avons donc pas pu trouver tous les produits de notre liste de courses. Pour certains ingrédients comme la pâte filo, l’anis étoilé, les clous de girofle et la fécule de maïs, les consommateurs doivent aller dans un autre magasin.” La comparaison est donc quelque peu biaisée, à quelques euros près.

Colruyt proposant un choix vaste et des prix attractifs (hormis les croquettes fraîches au fromage et aux crevettes, introuvables) est légèrement plus cher mais c’est alors lui qui tire alors le mieux son épingle du jeu. Enfin, on ne peut retirer à Delhaize et Carrefour qu’ils offrent le choix le plus vaste en produits et en qualité.