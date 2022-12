La saison des maux de ventre et brûlures d’estomac est lancée : nos solutions

Produits naturels

Souvent bénignes, ces brûlures sont très désagréables. Mais on peut les soulager assez facilement “avec de l’argile, qui est un pansement gastrique naturel”, d’après le Dr Laebscate, phytothérapeute. L’argile blanche est plus douce, mais l’argile verte a une action légèrement anti-inflammatoire, intéressante si la muqueuse est déjà très enflammée par plusieurs jours de remontées acides. Veillez à choisir de la poudre d’argile verte ou blanche ultraventilée, la seule adaptée pour un usage alimentaire, à trouver en pharmacie et parapharmacie.

Quant au bicarbonate de soude, il est aussi bien utile grâce à son pH alcalin, qui va neutraliser l’acidité dans l’estomac. Certains médicaments à base de bicarbonate de sodium sont en vente libre en pharmacie, et offrent un soulagement rapide contre les brûlures d’estomac occasionnelles. Mélangez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans au moins 125 mL (½ tasse) d’eau peut offrir un soulagement rapide des symptômes.

Les infusions sont aussi bien conseillées par les spécialistes des remèdes naturels. En vedette : la mauve, reconnue en cas de problèmes intestinaux pour ses vertus adoucissantes et cicatrisantes. A associer au basilic, pour son action digestive et drainante au niveau de l’estomac, et au saule blanc, pour ses vertus antalgiques, car il contient de l’acide salicylique comme l’aspirine.

La racine de réglisse est aussi connue pour ses vertus anti-inflammatoires au niveau de la muqueuse de l’estomac et de l’œsophage. Elle calme les irritations et facilite la formation du mucus, qui tapisse la paroi de l’estomac, pour le protéger de l’acidité gastrique.

On utilisera ces plantes séchées en tisane à raison de 5 à 10 g du mélange de plantes séchées dans une tasse d’eau bouillante, à laisser infuser 5 à 10 minutes avant de filtrer et de boire l’infusion. Deux tasses par jour, de préférence en fin de repas sont conseillées pour faciliter la digestion.

Enfin, une astuce de grand-mère : le jus de pomme de terre, riche en cellulose, va tapisser l’estomac. Mais pour ça, il faut une centrifugeuse. On y ajoute du jus de carotte pour faire passer !

A préférer : les légumes comme les courgettes, haricots verts, brocolis, carottes, épinards, aubergines, endives, laitue… Et des fruits comme la poire, la pêche, la banane… mais on évite les agrumes et les fruits trop acides. Et c’est connu : on laisse tomber les boissons gazeuses, les graisses, les crudités qui macèrent, l’alcool et les jus de fruits acides.

Dernier conseil : ne mangez pas trop copieux et mastiquez !