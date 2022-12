"Promos d'hiver", "Winter sale", "Jusqu'à 60%": Les soldes avant les soldes, le bon plan ?

La période des soldes commencent mardi prochain mais les offres abondent en ligne. On saute dessus ou pas ?

Les soldes se préparent, elles débutent en Belgique le mardi 3 janvier 2023. Et pour le consommateur, encore plus attentif aux bonnes affaires en ces mois d’inflation et d’incertitude, elles pourraient bien être synonymes de bonnes affaires. Car “de nombreux commerçants...