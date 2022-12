Une annonce a été postée chaque seconde sur le site 2ememain.be en 2022 !

D’ailleurs, cette année, pour la première fois, plus de 30 millions d’annonces ont été placées sur 2èmemain et 2dehands, 30,1 millions pour être précis. Une nouvelle annonce s’ajoute ainsi en moyenne chaque seconde sous une des 42 rubriques que compte le site d’annonces. Le nombre de visiteurs uniques a également augmenté cette année pour atteindre les 58 millions.

Le top 10 des rubriques en 2022

Cette année encore, la rubrique pièces automobiles arrive en tête de liste en nombre d’annonces. Plus de 8 millions de pièces détachées y ont été proposées à la vente au cours de l’année écoulée. La rubrique immo demeure la deuxième rubrique en nombre d’annonces. En 2022, elle comptait près de 3 millions de maisons ou terrains à bâtir, garages et chambres à vendre ou à louer, soit 4 % de plus comparé à 2021. La hausse des prix de l’immobilier a pu être constatée également sur 2èmemain et 2dehands : en 2022, le prix moyen demandé pour une maison s’élevait à 401 766 euros, soit une hausse de près de 7,5 % par rapport à 2021.

Ensuite, viennent les articles concernant la maison et les meubles et les articles pour enfants et bébés. Les automobiles ferment le top 5 tandis que les objets de collection, avec plus d’1.15 million d’annonces occupent la 6e position suivis des antiquités et œuvres d’art. Les CD et DVD, étonnant, terminent ce top 10 après les livres (8e) et les vélos et vélomoteurs (9e).

La recherche la plus populaire… 0€ !

En 2022, le terme de recherche le plus populaire demeure le mot “gratuit”, utilisé 17,5 millions de fois. Les utilisateurs ont à leur disposition plus de 210.000 offres gratuites sur le site. Un nouveau venu dans le top 5 des mots-clés populaires est “bois à brûler”, qui a été inséré plus de 4,3 millions de fois cette année. Le top 5 rassemble aussi mobilhome en 3e, camionnette, 4e, et vélo (l’an passé, c’était oldtimer) en 5e position.

Une hausse marquante – et logique en même temps – se constate aussi dans les recherches liées aux concerts ou festivals : en 2021, “Coldplay” a fait l’objet de 5.640 recherches seulement, pour pas moins de 179.496 en 2022. Un phénomène semblable se constate avec “Tomorrowland” (recherché seulement 390 fois en 2021 et 207 334 fois en 2022) et “Rock Werchter” (122 recherches en 2021, 123 796 recherches cette année).