À l’occasion de la promo du film, le comédien a été interrogé par Le Parisien. Dans cette interview, il déclarait : “Je suis surpris que les gens soient si atteints par la guerre en Ukraine. Ça veut dire que quand c’est en Afrique, vous êtes moins atteints ?”. Des déclarations, qui, sorties de leur contexte, ont été vivement critiquées sur les réseaux sociaux et par l’extrême-droite française.

Mardi soir, au micro de RTL, le Français a tenu à remettre les points sur les I. “On essaie de détourner le propos. C’est un peu un manège qui est en place depuis quelques années autour de ma personne”, a dénoncé le célèbre acteur. “C’est un peu devenu systématique, à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film, on essaie de mettre un nuage de fumée autour de la promotion. […] Comme on dit chez moi, on laisse pisser.”

@OmarSy répond aux critiques sur ses propos au @le_Parisien : "On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. On essaye de détourner le propos. On laisse pisser."

Omar Sy est invité de @JSellier et @Stephbou08 dans #RTLSoir

Sur le plateau de Quotidien, celui qui s’était notamment fait connaître dans “Intouchables” a aussi dénoncé le “système en place”. “À chaque fois que je sors de ma cachette avec ma petite barbe, on vient me chercher des polémiques sur ce que j’ai dit pour que je rentre dans des explications. Je n’ai pas envie”, a-t-il assuré. Et d’insister : “Ce que j’ai dit, je l’ai dit. Comprenne qui voudra et si voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. Ce n’est pas ce que je dis qu’on attaque, c’est moi.”