Le prince Harry... condamné à l'amour: "Meghan et lui ont besoin d'argent"

Mais ce début 2023 est un véritable bonhomme hiver pour le prince qui a renoncé à toutes ses responsabilités royales en 2020 par amour pour Meghan, actrice américaine, métisse, féministe, de 3 ans son aînée et maman de Archie, 3 ans et Lilibet Diana, 1 an 1/2. Avec la publication officielle de ses mémoires, "Spare" ce 10 janvier, il écrit ses traumas, ses rancoeurs, et semble déballer beaucoup d'un linge sale qu'il n'avait certainement jamais réussi à laver dans une famille où tout le principe est de se taire. Scandales, polémiques, vérités, exagérations ? Un peu de tout sans doute, associé à une véritable envie sublimatoire de casser "everything"... pour tout reconstruire : "Je voudrais renouer avec mon père. Je voudrais renouer avec mon frère, mais ils n'ont démontré aucune volonté de réconciliation". En tous les cas, aujourd'hui Harry n'est "plus que" un mari et un père de famille, un Britannique exilé au pays de l'Oncle. Sa famille, c'est Meghan et les enfants, et Doria Ragland, la mère de Meghan. Un mariage qui doit tenir à travers joies et tempêtes... notamment pécuniaires !

A ce propos, Marc Roche, journaliste et auteur du livre "Les Borgia à Buckingham", n'y va pas par 4 chemins : "Tout va dépendre de l’argent, Meghan Markle et le prince Harry ont besoin d’argent parce que leur valeur sur le marché américain diminue, après la mort de la reine et l’émotion suscitée dans le monde entier. Le couple de Sussex mène grand train, mais ils ne sont pas riches comme le sont les gens d’Hollywood." Une pression de plus pour ce couple qui ne pourra pas suivre le chemin oisif et fortuné de Wallis Simpson et Edouard VIII, le roi qui abdiqua par amour pour épouser la sulfureuse en 1936.

Un petit tour par la thérapie des constellations familiales s'imposerait-elle ?