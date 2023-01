Les soupes, ces incontournables du soir : 5 recettes délicieuses qui remplissent

Ces préparations ont en plus l'avantage de n'être pas chères, faites de légumes de saison, d'apporter un max de fibres, de minéraux, d'eau à l'organisme et de bien caler quand on veut manger léger le soir, surtout si on ajoute des protéines (des oeufs, du thon, de la viande). Mais on peut aussi faire un bonne grosse soupe-repas avec... tout dedans !

Voici cinq recettes qui sont délicieuses et qui tiennent au corps. A découvrir sur le site gourmandiz.be