Omar Sy revient sur sa relation avec Fred Testot: "Je ne suis plus dans sa vie, il n’est plus dans la mienne"

Actuellement à l'affiche du film "Tirailleurs", Omar Sy a accordé une interview dans laquelle il en a profité pour revenir sur son amitié avec Fred Testot. Malheureusement, il semblerait que les anciens compères se soient quelque peu perdus de vue: "Le temps a effrité les choses. On est passés d’un moment où on se voyait tous les jours, car on travaillait ensemble, car c’était mon binôme, on écrivait, on tournait, on montait ensemble", explique la célébrité. "Cette distance a eu raison de nous. Aujourd’hui, tu te rends compte que finalement c’est le travail qui nous liait, puisqu’à partir du moment où on n’a plus travaillé ensemble, cette amitié s’est effritée", ajoute également Omar Sy.