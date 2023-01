Scandalook : une appli belge pour s’habiller comme les influenceurs, en un clic

Depuis, la petite start-up a fait son chemin : l'app renvoie non seulement à des comptes d'influenceurs mais aussi à des images de vêtements similaires ou complémentaires et où les acheter : “Cela donne plus d’idées sur la façon de les porter, de les combiner et s’ils correspondent à votre style, votre morphologie, ….”, explique le cofondateur.

Des vide-dressings d'influenceurs

De même, il y a de plus en plus de boutiques partenaires comme Zara, Berschka ou encore Pull&Bear, H&M, Mango, Maje Massimo Dutti, Les Bourgeoises; et aussi de nombreux influenceurs VIP ou moins connus. L'app propose désormais un éco-système fashion on l'on peut voir les tendances du moment, comment les porter, où les trouver et un site et un blog qui décrypte le secteur à travers des articles. "On est vraiment en pleine phase d'amélioration avec l'envie d'avoir une app fluide et complète. Mais Scandalook a pour objectif d'aller savantage à la rencontre de ses clients et futurs followers en organisant des événements comme le vide-dressing d'influenceurs que l'on a installé au Docks à Bruxelles durant les fêtes", poursuit le cofondateur. Ce fut un vrai succès de foule. Et la partie rencontre physique est loin d'être terminée...

Deux ans après son lancement, la start-up a réuni une levée de fonds de 300 000 euros, qui lui permettent cette croissance. Car l'originalité est au rendez-vous : “En général, les marques partent des influenceurs pour pousser les consommateurs à acheter leurs produits. Nous on veut justement faire tout l’inverse. Le but est d’amener toutes les informations digitales dans le magasin pour être informé au bon moment. Contrairement au shopping en ligne, où on peut plus facilement comparer”.