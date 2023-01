Faut-il tout dire dans une relation? La réponse à cette question n'est pas si évidente

Sa voix intérieure

La sincérité commence déjà avec soi. Il faut réussir à comprendre qui l’on est, comment on fonctionne. Un atout pour ne pas faire de compromis sur ce qui est important pour vous mais aussi pour l’autre. Cela aide aussi à écouter sa petite voix intérieure, qui sait au fond, ce que l’on doit dire ou faire dans ou après certaines situations. “Au départ, on n’entend rien, on ne sait pas et peu à peu, la réponse apparaît, comme une urgence”.

Au début d’une relation, quand la période est à la séduction totale, il est tentant de se montrer sous son meilleur jour, en en rajoutant même. “On ne pourra pas s’empêcher d’en rajouter mais au moins, abordez vos faiblesses, montrez-vous naturel.le. Cette sincérité-là, vous avez tout à y gagner en évitant les déceptions futures”, argumente la pro. Inutile en revanche de sortir directement votre CV romantique, en parlant des ex et de toutes vos aventures. L’objet de votre convoitise n’est pas dans le passé. “Les sites de rencontres ont au moins l’avantage que, en majorité, les personnes parlent de ce qu’elles recherchent : un soir, une relation sans engagement ou une vraie histoire. On sait à quoi s’en tenir”.

Et l’infidélité ?

Dans un couple, les partenaires auront aussi tout intérêt à cultiver l’honnêteté : cela libère la tête de pouvoir dire ce que l’on aime ou pas, de ne pas faire semblant, on s’investit davantage dans la relation. Mais pour beaucoup, la sincérité aura aussi à voir avec la fidélité. “Et là, c’est une autre histoire”, avance la coach. “Le langage de l’amour n’est pas le même pour tout le monde. Et il peut arriver qu’il y ait des coups de canif dans le contrat, des trahisons. Les mensonges, le secret sont au-delà de la sincérité. Et si tout rentre dans l’ordre… C’est à chacun de sentir s’il doit revenir sur le passé au risque de mettre en danger l’avenir. On doit sentir sur quelles bases le couple pourra prendre appui”. Et sentir que l’on peut à nouveau être sincère dans ses sentiments, son comportement et son désir de l’autre…

Mais en vérité, la sincérité partagée donne le sentiment d’être aimé vraiment. Et réciproquement : si l’autre s’est montré honnête et que l’on a toujours envie d’être avec cette personne, alors on se sent réellement amoureux.