Lèvres sèches : choisissez les vrais bons ingrédients pour y remédier

Un dessèchement accentué par le froid glacial et parfois même en utilisant un stick à lèvres. Que faire ? Voici ce à quoi vous devez être attentifs.

C’est un réflexe. Lorsqu’on a la bouche sèche, on l’humecte d’un rapide coup de langue. Ce qui soulage quelques minutes et ensuite… on a l’impression d’avoir des lèvres en papier car la salive contient des enzymes digestives qui sont des agents agresseurs...