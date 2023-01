C’est avec cette étudiante en relations publiques de 23 ans que le footballeur a trompé Shakira, précipitant leur rupture durant l’été. Leur idylle daterait en réalité de 2021, comme en atteste une conférence sur Zoom où l’on peut apercevoir la jeune femme au domicile du couple. Étonnant mais vrai : c’est grâce à un pot de confiture que Shakira aurait appris cette liaison.

Shakira vs. Pique, Justin Timberlake vs. Britney Spears, Miley Cyrus... : le juteux business des revenge songs

Depuis quelques semaines, l’Espagnol et la Colombienne se rendent coup pour coup par médias et chansons interposées. “Tu es passé d’une Ferrari à une Renault Twingo” et d’une “Rolex à une Casio” a lancé Shakira dans un nouveau titre corrosif qui a fait beaucoup de bruit. Le selfie du nouveau couple, lui, n’a pas manqué d’agiter les réseaux avec plus de 2 millions de likes en une dizaine d’heures.