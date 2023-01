Alizée produit du beurre de cacahuètes vendu en supermarchés : "La grande distribution m’a aidée dès le début !"

Lire aussi > Prix de votre loyer, de vos courses au supermarché ou encore dans la construction : pour une vraie baisse, il faudra un peu de patience

Un an après, le chiffre d’affaires de Natural Nut’ly a presque doublé, malgré le prix élevé des pots (les amandes sont beaucoup plus chères que les cacahuètes). La jeune entrepreneuse a lancé du beurre de cacahuètes, crunchy ou smooth, plus abordables. L’acheteur de Delhaize, satisfait, lui propose de poursuivre le contrat d’exclu. Mais Alizée a envie d’aller à la rencontre d’un public encore plus large. Mais toujours en GMS. “Je travaille avec des produits provenant d’une agriculture raisonnée mais pas bio, je ne suis donc pas dans les chaînes bio. Et de toute façon, je préfère que mon produit soit dans les rayons des supermarchés conventionnels, on touche plus de consommateurs”. Les nut butters sont de plus en plus populaires, sa marque a fait ses preuves, elle n’a aucun mal à ce que Colruyt et Carrefour la signent. Pour cette enseigne, elle livre d’ailleurs des quantités de plus en plus conséquentes et va bientôt leur fournir une 3e référence.

Pourquoi les supermarchés se laissent séduire

Désormais connue dans le secteur des supermarchés, Alizée Alexandre n’entend pas en sortir. En revanche, elle va prospecter d’autres chaînes de supermarchés et retourner voir Delhaize, avec qui elle a gardé de bons contacts. Avec un bel atout : la force d’une petite entreprise qui a fait ses preuves côté intérêt des consommateurs (même si le prix est presque le double de celui de la marque distributeur, “Mais le choix des ingrédients est totalement différent”) et qui s’adapte aux exigences de la grande distribution. Son pot de beurre de cacahuètes smooth coûte environ 3,76€, le crunch 4,43€.