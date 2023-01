Un peu de lecture pour se (re) mettre en forme ?

Kiné-ostéo des sportifs de haut niveau, Florian Patalagoïty nous dévoile en 350 photos et des exercices en vidéo (accessibles via QR Code) tous ses secrets de forme dans Mon programme sport&santé, en forme pour de bon. S’il fallait le résumer en deux lignes, ce serait : 1, mobiliser zone par zone ; 2, renforcer, tonifier, gainer. Quoi de plus simple… Prenons l’épaule. Ce qu’elle aime, selon l’auteur : “Bouger avec des exercices progressifs, une bonne hydratation, une installation confortable avec les épaules...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous