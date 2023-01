9 signes qui déterminent la mauvaise qualité du sommeil

Au lit. Il s’agit de vérifier si vous mettez plus de 30 minutes à vous endormir après vous être couché ; si vous vous réveillez régulièrement plus d’une fois par nuit ; si vous restez éveillé pendant plus de 20 minutes lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, si vous passez moins de 85 % de votre temps au lit à dormir.

Dans la journée, étudiez-vous. Vous vous sentez fatigué et avez des difficultés de concentration régulières et avez besoin de plus de café que raisonnable ? Vous avez mauvaise mine (peau rougie, bouffie, des cernes et/ou poches apparaissent ou s’accentuent sous les yeux) ? Et surtout, avez-vous plus souvent faim, surtout de la malbouffe, et prenez-vous du poids ? Et enfin, vous vous sentez davantage stressé, perdu, épuisé émotionnellement ou plus hargneux que d’habitude ?

Si vous présentez plusieurs de ces 9 signes sans avoir de problèmes de santé chronique ni de troubles du sommeil diagnostiqués, mieux vaut agir pour retrouver un bon sommeil.

Qu’est-ce que la qualité du sommeil ?

En général, une bonne qualité de sommeil coche les cases suivantes : vous vous endormez rapidement après vous être mis au lit, en 30 minutes ou moins ; vous dormez généralement toute la nuit, sans vous réveiller plus d’une fois par nuit ; vous êtes capable de dormir le nombre d’heures recommandé pour votre groupe d’âge. Vous vous rendormez en moins de 20 minutes si vous vous réveillez. Et surtout, vous ne vous posez pas de questions parce que vous sentez reposé et en énergie au réveil le matin.

Améliorer l’hygiène du sommeil : la clé

La mise en route de bonnes habitudes constantes va aider considérablement à l’hygiène du sommeil et donc à sa qualité. On en connaît quelques-unes (qu’on applique rarement !) comme arrêter de regarder la télévision et d’utiliser son téléphone ou son ordinateur (lumière bleue) au moins 30 minutes avant le coucher. Ne pas boire d’alcool au moins trois heures avant le coucher ni de café au moins cinq heures avant. La chambre doit être fraîche, sombre et calme.

Mettez encore plus de chances de votre côté en créant une routine relaxante le soir. Comme prendre un bain chaud, écouter un livre audio ou écrire un journal (ou des to-do lists pour vous alléger l’esprit et les ruminations). Le cerveau prendra rapidement ça comme un prélude au sommeil.

Le matin, exposez-vous à la lumière naturelle (même s’il fait couvert, même en hiver) ce qui va permettre de rétablir votre rythme circadien.