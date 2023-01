Les hommes grippés ou enrhumés sont pénibles mais c’est tout à fait normal: voici pourquoi ils se plaignent davantage que les femmes

Car, à symptômes égaux, les représentants du sexe masculin souffrent plus que celles du sexe féminin. Des expériences menées en 2018 sur des souris montrent d’ailleurs que les mâles sont plus enclins à des accès de fièvre et mettent plus de temps à se remettre d’un rhume ou d’une grippe. Martijn Peters, coordinateur “Science et Météo” chez DPG Média a confirmé en s'appuyant sur des recherches plus récentes que l’être humain réagissait de même : “Plusieurs études sur le virus de la grippe montrent que les hommes présentent davantage de symptômes, sont plus souvent hospitalisés et mettent plus de temps à se rétablir. Ils sont également plus nombreux à en décéder”, a-t-il affirmé à HLN.

Ils souffrent davantage… en vrai. Paraît-il !

Rhumes et grippes frappent plus durement les hommes pour des raisons biologiques. ©Copyright (c) 2017 Africa Studio/Shutterstock. No use without permission.

Un comportement qui serait en fait la conséquence de l’action des hormones sexuelles sur la résistance du système immunitaire. Les œstrogènes féminins auraient un effet protecteur supérieur à la testostérone majoritairement masculine. Pas de chance pour eux, leurs cellules immunitaires seraient aussi dotées de récepteurs plus susceptibles d’attraper certains germes, ce qui pourrait expliquer que les hommes se sentent davantage malades. Enfin, leur aire pré-optique plus grande que celles des femmes est la partie qui stimule la fièvre comme réponse à l’inflammation. Ils ont donc des pics plus importants en cas de rhume ou de grippe. Pauvres choux.

À lire aussi

Voilà pour la science. Pourtant, les stats sur les comportements selon les sexes (en Angleterre) contredisent ces constats. Ainsi, un homme prend moins d’arrêts maladie qu’une femme et en moyenne, il tombe malade 5 fois par an contre 7 pour les femmes. Une autre étude met aussi en avant que 65 % de la gent masculine avouent exagérer leurs symptômes pour qu’on les plaigne et qu’on les chouchoute davantage ! Le sujet prête à polémique car des conclusions tirées de sondages affirment que les femmes sont aussi plaintives que l’autre moitié de l’humanité…