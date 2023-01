La déroutante justification d’Eva Green, au tribunal à cause d’insultes : “C’est mon côté français”

”Trou du c** fini”

Eva Green avait entamé une première procédure dans le but d’obtenir son cachet d’un million de dollars. La société de production britannique a décidé de contre-attaquer en lançant ses propres poursuites contre l’actrice, estimant qu’elle avait nui à la production du film. La star de 42 ans a notamment insulté le producteur et le scénariste, lit-on dans des messages envoyés à son agent qui ont été révélés. “Sociopathe sournois”, “menteur et de fou”, “crétin” et “trou du cul fini”. Voici les termes employés çà et là. ” Je ne sais pas […] c’est mon côté français qui ressort parfois”, s’est-elle justifiée à la barre. “Parfois je dis des choses sur le coup de l’émotion que je ne pense pas vraiment. Évidemment qu’ils ne sont pas faibles ou stupides”, a-t-elle ajouté. Le procès doit durer neuf jours.