”Je perds des litres de sang” : le cri d’alarme d’Enora Malagré

”Aujourd’hui, c’est un jour sans…”, commence ainsi l’animatrice de 42 ans, ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste, en story Instagram ce lundi 30 janvier. Et la marraine d’Info-Endométriose sait de quoi elle parle, elle qui est atteinte de cette maladie gynécologique dont souffre une femme sur dix. “Je perds des litres mais des litres de sang, poursuit-elle. J’ai mal comme jamais. Je me dis que j’en ai ras le bol parce que décidément, sur moi, rien ne fonctionne.” Fatiguée et en colère, elle lance un cri d’alarme et du cœur : “Je veux vraiment qu’on trouve un remède, un VRAI, à cette saloperie. Car oui, on en parle beaucoup maintenant mais ça n’avance pas !”, déplore-t-elle, précisant qu’on ne “guérit toujours pas”.