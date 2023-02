Voici la recette de la crêpe “ratée” qu’adorait Sissi

Nous sommes aux alentours de 1900. Le pâtissier de la cour de l’empereur François Joseph se met à préparer une sorte d’omelette sucrée pour la belle impératrice. Malheureusement, le chef expérimenté manque ce jour-là son geste et voici la préparation manquée. AU lieu de tout jeter, il brise en morceaux avec une cuillère en bois dans une poêle graissée la pâte cuite mais inutilisable en l’état. On dit que Sissi a goûté le plat et l’a quand même beaucoup apprécié, à tel point qu’on le refit en cuisine ! L’empereur à son tour fut friand de ces morceaux de grosse crêpe plus caramélisés et légèrement croquants. D’où son nom, presque imprononçable pour nous francophones : le császármorzsa. soit le morceau du tsar…

Pour changer : une spécialité hongroise, le császármorzsa

En Autriche et en Allemagne, on l’appelle le Kaiserschmarrn à base d’œuf, de lait et de sucre. En Hongrie, on y ajoute de la semoule de froment ou même de l’amande (daramorzsa).

Voici la recette de la spécialiste gastronomique du quotidien hongrois Telex, reprise par Courrier International “Pour un császármorzsa réussi, la pâte doit rester aérienne et nuageuse avec une croûte caramélisée. Voilà pourquoi il faut cuisiner la mixture à feu doux dans une poêle, ne pas lésiner sur le beurre et, tout aussi important, n’ajouter les raisins secs qu’en toute fin de cuisson, sous peine de les brûler”, commente Bori Acs.

Ingrédients : 30 cl de lait, 6 œufs, blancs et jaunes séparés, 200 g de farine de blé, 1/4 de c. à c. de sel, les zestes d’un citron bio, 60 g de beurre, 50 g de raisins de Corinthe, 2 à 3 c. à s. de sucre glace

Préparation : séparez d’abord les œufs en deux- Ajoutez le lait et la farine aux jaunes puis mélangez et incorporez les zestes de citron – Montez solidement les blancs en neige puis rassemblez précautionneusement les deux pâtes avec une spatule – Faites mousser le beurre à feu doux dans une grande poêle jusqu’à ce qu’il commence à brunir. Ajoutez doucement la pâte et laissez cuire – Retournez et cuisez puis morcelez l’ensemble et mélangez sur le feu quelques minutes. Ajoutez les raisins secs puis saupoudrez de sucre glace.