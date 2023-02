Et pour savoir précisément où on en est, il est intéressant de connaître notre âge biologique, qui représente exactement notre état physique et notre style de vie à un moment M. Ce qui va donner de meilleurs objectifs.

On est au top physique entre 25 et 30 ans: après… il faut se bouger!

Janvier est passé, on peut désormais vraiment se pencher sur ses bonnes résolutions ! Et notamment plus d’activité physique, une alimentation satisfaisante (au moins à 80 %). Sauf que vous avez mal là et là et surtout dans cette vie très (trop) remplie, vous n’avez pas le temps… Alors, de un, ce n’est pas vrai : “Tout le monde a le temps, il suffit de changer ses priorités et/ou ses objectifs”, sourit Christophe, coach sportif...