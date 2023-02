La moyenne “mondiale” est de 145 fois par an, soit 2.51 fois par semaine. La Belgique qui n’a pas été “sondée” dans cette enquête doit certainement se situer dans ce niveau de chiffres, entre la France un peu plus timide qui est presque exactement dans la moyenne (144) et l’Allemagne toujours un peu plus enthousiaste en matière de sexe (146). A Hong Kong, le sujet de la masturbation masculine est certainement encore tellement tabou que les hommes… ne disent pas tout : la moyenne sur cette île est de 90. L’exiguïté extrême des logements n’aide certainement pas à l’intimité nécessaire à une petite séance… Les champions du genre sont les Américains : avec 167 fois par an, soit presque un jour sur deux. Juste devant les Espagnols avec un ranking de 164.

26 % des hommes disent avoir un orgasme qui dure entre 4 et 6 secondes, et 18 % rapportent que leurs orgasmes durent entre 7 et 9 secondes. Plus de la moitié (56 %) préfère se masturber dans leur chambre, 30 % des hommes sous la douche, 22 % dans la salle de bain et 1 % sur leur lieu de travail.

Et si on changeait ses habitudes ?

C'est donc une activité qui a une importance certaine dans la vie des hommes. Or, “la masturbation masculine reste un sujet tabou”, dixit le Dr Jones, sexologue. Les hommes n'en parlent que très peu entre eux. Et prennent pour exemples les images porno qu'ils ont vu. Résultat : beaucoup d'uniformité dans le mouvement ! Pour le sexothérapeute José Fosela, "la masturbation, comme beaucoup de choses dans la vie, est une question d’habitude. l'homme fait des mouvements habituels qui permettent d’obtenir du plaisir. Finalement, il y a peu d’expérimentations. Peu à peu, on voit cela dit apparaître de nouvelles pratiques sexuelles qui stimulent d’autres parties du corps comme la prostate. En stimulant notamment des mécanorécepteurs ces nouvelles pratiques peuvent aider les hommes à s’habituer lentement aux sensations préorgasmiques en se concentrant, entre autres, plus spécifiquement sur l’excitation. Cela permet de mieux contrôler les muscles éjaculateurs et, au final, d’obtenir des orgasmes plus ciblés"

À lire aussi

La masturbation chez les hommes est donc loin d’être un acte “hygiénique” ou parce que les hommes auraient des pulsions ou des frustrations qu’il faut calmer comme cela a été dit si souvent ! “Cela permet aussi d’apprendre à mieux se connaître, savoir ce qui nous plaît et nous déplaît. Ce sont des éléments qui peuvent ensuite être partagés avec son ou sa partenaire”.

61 % veulent un sextoy

Et c’est là qu’entrent dans le jeu les sextoys masculins ou orientés vers le couple. 61 % des hommes achètent des sextoys mettant en avant qu’ils souhaitent “avoir de meilleurs orgasmes”. Et 29 % d’entre eux disent en utiliser alors régulièrement. Et ce de plus en plus au sein du couple. La preuve : les ventes du sextoy We-Vibe Sync 2 ont augmenté de moitié durant la période Coronavirus. Les ventes du jouet Vector + pour une stimulation prostatique ont également bien décollé.

* Menée en collaboration avec Lucid en mai 2022 auprès de 22 315 participants de 15 pays (Australie, Autriche, Canada, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Espagne, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis).