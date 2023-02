Cette pratique sexuelle a été mise en avant dans le numéro spécial sexe du magazine Scary Mommy, qui s’adresse à toutes les femmes actives et mamans. Depuis la mise en ligne de l’article, des millions de personnes ont réagi !

Objectif : se laisser aller à ce massage spécial

A la base, on pourrait dire qu’il s’agit d’un cunnilingus qui serait surdéveloppé. On explique : la femme allongée sur le dos ouvre ses jambes et les positionne en “ailes de papillon” de part et d’autre de son ou sa partenaire. Cette personne va utiliser sa langue pour caresser notamment le clitoris “Commencez lentement à lécher et à sucer le clitoris”, détaille la sexologue Tatyana Dyachenko.

Mais toutes les zones érogènes vont être concernées pour qu’elles soient stimulées au plus haut. C’est là qu’entrent en jeu les doigts qui vont caresser la zone allant de l’anus jusqu’au mont de Vénus et “s’introduire dans le vagin dans un mouvement de va-et-vient”, recommande l’experte avec précision. Les autres sexologues interrogées conseillent de commencer par des mouvements lents qui vont aller en s’accélérant progressivement. L’idée étant que la personne qui reçoit ce massage sexuel puisse exprimer le rythme qu’elle souhaite.

Car c'est bien pour ça que c'est si bon : si la technique du papillon de Vénus est délicieuse et efficiente, cette position ajoute une dimension supplémentaire en puisant son sens et son plaisir décuplé dans la générosité de celui ou celle qui donne, face à celle qui reçoit. La meilleure au monde donc !

Une double stimulation qui multiplie le plaisir

Grâce à cette double stimulation interne et externe, toute la zone du clitoris va être profondément excitée. “C’est le fait de doigter et de lécher successivement qui fait tout l’intérêt de la chose”, rappelle la sexologue Dyachenko à Cosmo UK. Et si de nombreuses femmes n’atteignent pas l’orgasme vaginal grâce à la pénétration, le “papillon de Vénus” est encore mieux à même de le provoquer. Le clitoris, à l’extérieur comme à l’intérieur, va se gonfler de plaisir et l’orgasme pourrait bien ne plus être très loin et surtout, il sera très intense.

Et s’il n’arrive pas, le plaisir aura été tout aussi paroxystique ! Si vous ne savez pas quoi faire à la Saint-Valentin...