“Je n’ai pas les moyens de m’acheter des protections hygiéniques” : la précarité menstruelle toujours plus présente

La précarité menstruelle est souvent due à la précarité tout cours. Une précarité que connaissent de plus en plus d’étudiantes. Pour lesquelles il est plus “facile” d’aller chercher des provisions dans une épicerie sociale ou d’être vues en train de faire du shopping en seconde main que d’avouer le stress qu’elles connaissent à l’approche de leurs règles et durant ces 3 à 5 jours de leur cycle. Lola est l’une d’elles. Fréquentant l’ULB,...

