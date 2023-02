C'est la journée mondiale de la pizza : quelles sont les meilleures pizzerias du pays ?

Pour avoir un aperçu des saveurs qui plaisent le plus chez nous, Takeaway.com est allé consulter ses archives de livraisons à domicile. Il s’avère que la pizza margherita était le plat le plus commandé l’année dernière et la cuisine italienne est la deuxième cuisine la plus populaire sur la plate-forme de livraisons. Après la margherita (qui est souvent la moins chère) viennent la pizza salami et la pizza quatre fromages, qui sont roboratives à souhait et ont des arômes de grosses faims de fins de soirée ou de matchs de football !

Pour célébrer cette Journée gourmande, l’appli a d’ailleurs sélectionné quelques-unes des pizzerias bruxelloises parmi les plus populaires comme Il Colosseo ; Ottomat ; Godo Bistrot ; Bella Italia ; Di Napoli ; La Riviera ; Pizza Bento ; Il Nobile.

D’autres adresses, adoubées par des experts italiens ? il faut se rendre sur le site “50 Top Pizza” qui regroupe chaque année 100 pizzerias dans le monde, reconnues pour la qualité de leurs produits et de leur carte. En Belgique, à la 35e place, on retrouve La Piola Pizza de la place Saint-Josse. Le chef Salvatore Sant y est un véritable artiste, riche de 30 années d’expérience dans de grandes maisons de Naples. Et à la 61e place s’inscrit la Pizza è Bella Gourmet, rue Froissart à Etterbeek, non loin de la place Jourdan. C’est la petite soeur de la Pizza è Bella au Sablon, remarquée par le même Top italien ces dernières années. Elle doit sa renommée au chef Carmine, qui cuisine tout autant des produits provenant de la Botte, dont cette huile piquante réalisée à base des piments du jardin de sa maman en Calabre.

Ces deux restaurants, appartenant au même patron, avaient aussi été honorés à de meilleures places encore dans le classement des meilleures pizzerias d’Europe hors Italie : ils étaient classés respectivement à la 8e place et la 19e place. Non loin du Sablon, on retrouve aussi la Bottega Della Pizza : qui se la joue plus cantine mais affiche une carte de spécialités redoutables dans la petite rue de Rollebeek.

Pour changer, on peut aussi se tourner vers une grande tendance en 2021 et 22 : la pizza frite, c’est la grande tendance du moment, de la street food italienne à déguster par exemple chez Monella.