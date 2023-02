Après les pré et les pro, voici les postbiotiques: de quoi s’agit-il?

Dans nos quelque 6 mètres d’intestin, vivent des milliards de cellules, bactéries et micro-organismes qui contribuent à sa bonne santé et notre bonne forme générale. Mais qu’une colonie de mauvaises bactéries s’installe, initiée et nourrie par une très mauvaise alimentation par exemple (trop de sucre, pas assez de fibres, d’eau, de ferments,...