Qu'est-ce qu'un bon salaire ? 2000€ est-il un salaire suffisant ? Et 5000€ ? Tous les chiffres des salaires décortiqués !

Est-ce que 2000 euros est un bon salaire ?

Avant d’aborder la question du salaire et de déterminer s’il est bon ou pas, il est important de préciser si l’on parle de salaire brut ou bien de salaire net.

Qu'est-ce qu'un salaire brut ?

Le salaire brut représente la totalité du salaire inscrit sur votre contrat de travail et ce, avant toute déduction. Ce salaire englobe généralement :

le salaire de base, il peut être mensuel ou horaire et est fixé par l’employeur de manière arbitraire ;

les majorations pour heures supplémentaires ;

les commissions et les primes ;

les autres avantages s’il y en a.

Qu'est-ce qu'un salaire net ?

Il s’agit ici du vrai montant qui est versé au travailleur chaque mois, après la déduction des différentes impositions, cotisations sociales, etc. à partir du salaire brut. Le montant déduit varie énormément selon le domaine et le secteur de travail, mais varie également d’une entreprise à l’autre. Ainsi, afin d’être sur un pied d’égalité, il serait plus judicieux de comparer les salaires bruts.

2000€ comme salaire, est-ce réellement assez ?

Pour déterminer si un salaire mensuel de 2000€ brut est un bon salaire, il faut consulter les statistiques. 2000 euros peuvent parfois être suffisants pour un employé à temps plein, en début de carrière, vivant seul, mais ne le sont pas pour une famille nombreuse, à un seul revenu, par exemple.

En 2017, le site Vacature.com (maintenant Jobat) publie une étude sur la distribution des salaires en Belgique. Selon cette étude, 90 % des Belges gagnent un salaire moyen de plus de 2050 euros. La médiane étant à 3000 euros, on peut dire que 2000 euros est un salaire assez bas, étant donné que la plupart des salariés gagnent plus - il faut néanmoins prendre en compte les heures de travail fournies, l’ancienneté dans l’entreprise et l’expérience dans le métier, etc.

Est-ce que 5000€ est un bon salaire ?

Encore une fois, on se penche sur le salaire mensuel brut afin de comparer. Selon la même étude, il n’y a que 10 % des salariés et salariées qui ont une rémunération brute mensuelle de plus de 5000 euros. C’est une partie assez mince de la population et, à ce stade, une personne gagnant 5000 euros ou plus par mois est considérée comme riche.

Quels sont les avantages extra-légaux les plus avantageux ?

Outre le montant des rémunérations, voici une liste des 8 avantages extra-légaux qui intéressent le plus les dirigeants des PME en Belgique :

l’assurance hospitalière est en tête de classement avec 49 % des dirigeants intéressés ;

les jours de congés payés supplémentaires sont aussi très populaires avec 45 % d’intéressés ;

l’avantage Bike Mobility, le vélo d’entreprise, 42 % d’intéressés, à égalité avec le vélo électrique ;

Internet @ Home, qui permet aux employeurs d’offrir des abonnements accès internet, 38 % d’intéressés ;

les chèques repas, avec 32 % d’intéressés ;

les bonus individuels, 28 % d’intéressés ;

les solutions mobilité et la voiture de société, 25 % d’intéressés.

Les domaines et métiers les mieux payés en Belgique

Selon d’autres statistiques toujours fournies par Jobat, on peut citer les cinq secteurs du travail les mieux payés :

le secteur de l’industrie chimique et pharmaceutique, avec un salaire brut moyen de plus de 4600 euros par mois ;

l’énergie et l’environnement suivent de près, avec un peu moins de 4400 euros ;

le secteur des banques et des assurances est aussi très bien rémunéré, avec 4174 euros brut mensuels ;

puis vient l’industrie électronique et technologique avec 4081 euros par mois ;

enfin, le secteur des pouvoirs publics, 4073 euros par mois.

Avec ces informations, on peut se demander aussi quels sont les métiers les mieux rémunérés en Belgique.