Vous n’êtes pas de bonne humeur ? C’est peut-être parce que vous manquez de cette hormone

Certains antidépresseurs agissent d’ailleurs essentiellement sur cette hormone que l’on retrouve dans le cerveau, le sang, le tube digestif et les tissus conjonctifs du corps humain (et surtout dans des cellules intestinales et dans les plaquettes sanguines). En activant la contraction des vaisseaux sanguins, la sérotonine aide à transmettre l’information dans tout le système nerveux central et joue un rôle dans le fonctionnement positif de notre cerveau. “Elle est impliquée notamment dans la régulation des comportements, l’humeur, l’anxiété ou encore l’apprentissage. Elle serait également impliquée dans la motivation et la prise de décision”, explique-t-on à l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière.

Or, le stress et une alimentation déséquilibrée (le quotidien de pas mal de Belges en somme !) peuvent avoir une influence sur les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Ce qui peut entraîner des problèmes de mémoire et de la mauvaise humeur. Évidemment, ce n’est pas quelques jours bougons qui doivent vous inquiéter !

On peut booster naturellement et assez facilement la sérotonine. Pour ce faire, il y a 6 tactiques : manger des aliments riches en protéines (bananes, fruits à coques, oeufs, …) et riches en probiotiques pour un bon microbiote intestinal, avoir une activité physique régulière et tonique pour activer le flux sanguin dans les vaisseaux, pratiquer la méditation ou du yoga, profiter du soleil et de la lumière naturelle le plus possible et dormir suffisamment.

On peut aussi compter sur des plantes comme la Griffonia simplicifolia, ses graines contiennent du 5-HTP, un précurseur immédiat de la sérotonine et le millepertuis. A utiliser en cas de petite déprime par exemple.