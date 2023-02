Que faire pendant ces vacances de Carnaval ? Voici nos bons plans belges !

Le festival le plus sweet de tous pour les jeunes comme pour les adultes est certainement Anima qui propose un voyage mondial au travers de films d’animations poétiques, romantiques, d’aventure ou horrifiques et souvent plein d’amour et d’humour. Rendez-vous est donné à Flagey, encore cette semaine (il a débuté le 17/02) jusqu’au 26 février avec près de 150 séances au programme. Anima a aussi lieu au Palace et à la Cinematek, ainsi que dans une dizaine de cinémas en Wallonie et en Flandre. Cette édition célèbre notamment le cinéma d’animation contemporain espagnol avec de nombreuses présentations, invités, et ateliers.

On rajoute une syllabe et nous voici à Animalia, que propose à Bruxelles le musée Train World de Schaerbeek. Ici, on est plus dans une approche éducative puisque l’on va parler biodiversité et climat et préservation de l’environnement et tout ça à travers le voyage et des images à couper le souffle. Jusqu’au 5 mars.

Carnaval toujours avec les animations féeriques du château de Vêves. L’occasion de visiter ce beau château médiéval de Wallonie et d’y amener les enfants déguisés car c’est à un vrai conte de fées avec chevaliers et princesse qu’invitent les habitants du château. Jusqu’au 5 mars à Celles. À Libramont, le musée des Celtes devient aussi carrément magique : des dinosaures, pharaons, samouraïs et autres visiteurs inattendus s’y baladent comme autant de visiteurs iconoclastes ! dans le cadre de “Viens t’à musées” jusqu’au 5 mars.

La magie est aussi dans les petits chemins du parc d’Enghien avec les Nuits lumineuses. Une balade de 2 km pleines de lumières qui mettent en valeur le château, les statues, les pavillons et toute la nature de ce domaine royal. À noter que ce vaste jardin était considéré comme l’un des plus beaux d’Europe au 17e siècle ! Jusqu’au 5 mars à Enghien.

Mais s’il est bien une discipline qui rassemble petits et grands, c’est la magie ! Et ça tombe bien, Vive la Magie s’installe dans le grand centre culturel d’Auderghem pour présenter tous les courants de la magie qui se perpétuent encore aujourd’hui ainsi que de nouvelles obédiences qui laissent pantois. Alors, êtes-vous plutôt du côté des illusionnistes, mentalistes, transformistes, manipulateurs ou fantaisistes ? En plus des shows, des ateliers pour enfants sont organisés ainsi qu’une expo photos mettant en avant les femmes artistes.

Extraordinaire version XXL à la gare Maritime de Tours et Taxis à Bruxelles avec le Sculptura Festival qui propose sous les grandes charpentes métalliques et majestueuses de l’espace des sculptures contemporaines et des installations hors normes. Les artistes belges et internationaux n’ont pas boudé leur plaisir. L’occasion aussi de faire un petit tour au très beau et agréable Food Market de l’endroit. Jusqu’au 12 mars.

Enfin, ces vacances sont la bonne occasion pour aller au BPS22 de Charleroi qui a rouvert ses portes récemment après rénovations. Un lieu atypique qui met en vedette deux artistes belges, l’un Jean-Pierre Ransonnet est photographe, l’autre Jean-Pierre Point est sérigraphe. Tous les deux ils questionnent avec originalité la photo.

Mettre en lumière l’actualité de l’art photographique, c’est tout l’objectif du Brussels Photo Festival. Il a lieu depuis quelques semaines et se termine le 26 février. 35 expos à travers la capitale pour s’en mettre plein les yeux. Là aussi on peut faire le choix de la poésie, de l’actualité sociétale, de l’interrogation du monde au travers d’œuvres venues de partout dans le monde.