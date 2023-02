Transition de vie : quitter son domicile plus légèrement grâce au home organising

Et les enfants ? Dans nos sociétés si individualistes, le lien familial se distend-il avec les années ? “Ce n’est pas ce que je vois. D’une part, les personnes qui me contactent ont passé les 80 et ont des enfants qui eux-mêmes ont la soixantaine passée. Ils ne veulent pas peser sur leurs épaules et encore moins sur celles de leurs petits-enfants”, explique Delphine Gilain, “Faire le tri d’une maison où l’on a passé sa vie ou une partie de sa vie n’est pas quelque chose d’anodin, bien sûr. Certains me contactent pour éviter à leurs enfants de devoir le faire après leur mort. Ils continuent à vivre dans une maison désengorgée, où ils ont plus de place pour circuler, plus de sécurité et de commodités adaptées à leur âge. Je leur donne des clés et des astuces pour se faciliter la vie aussi.”

Garder l’essentiel

Certains seniors décident d'agir anticipativement : chaque année ils vont s'alléger de leur objets et de leur passé. ©Copyright (c) 2022 Roman Samborskyi/Shutterstock. No use without permission.

D’autres ont décidé qu’il était temps d’aller s’installer dans une maison de repos. Or, passer d’une habitation de 100, 200 ou 400 m² à un environnement de 15 ou 20 m², c'est un sacré gros travail. “Autant je dirais à une famille que ma mission est d’éliminer le superflu, autant chez les personnes âgées qui vont emménager ailleurs, elle est de garder l’essentiel.”

Delphine Gilain commence avec eux par les pièces techniques avant d’aller vers les pièces où sont gardés les souvenirs, les secrets, les sentiments. “C’est vrai que beaucoup d’objets ont une histoire. On parle beaucoup, ils racontent, je les aide à faire un choix. Mais j’organise toujours une zone tampon où l’on pourra mettre en caisse des choses qu’on ne veut ni jeter, ni donner, ni vraiment emmener. Les personnes pourront les regarder par après, quand ils auront gagné en assurance par rapport au tri. Ou les confier à leurs enfants par exemple avec un petit mot pour que ce ne soit pas une charge symbolique pour eux : ils pourront simplement s’en défaire quand leur parent sera parti.”

”Je ne veux pas être un poids”

D’autres encore ont des enfants qui sont installés loin. Certaines personnes âgées savent aussi au fond d’eux que ce sera trop difficile d’agir en famille : disputes entre enfants, entre parents. Ou simplement la volonté de ne pas dévoiler ses petits secrets, ses peurs, ses douleurs, … de ne pas être un poids. “Pour certains, dire qu’ils vont passer par une inconnue pour les aider à ranger en vue d’un déménagement débloquera la situation. Ils vont s’entendre dire : Mais pourquoi tu ne m’as pas demandé de l’aide ?”

En tous les cas, à chaque fois, la home organiser se rend compte à quel point faire le tri et/ou optimiser les espaces avec une personne neutre, et professionnelle est plus léger pour la personne âgée. Une fois qu’on est passé à l’action, on se sent soulagé, débarrassé d’un poids qui ne pèsera en plus pas sur ses enfants. Et puis, “on papote beaucoup et 80 % de mon temps sert à conseiller bien sûr mais à écouter et à dédramatiser. On ne vit pas dans des magazines, chacun à un curseur d’acceptabilité par rapport au tri et au rangement", sourit Delphine, “Je demande qu’on me raconte une journée type, les hobbies, etc. pour avoir une idée plus précise de ce vers quoi nous devons tendre.”

Le plus difficile reste encore la garde-robe : tant de vêtements comme autant de souvenirs… “Mais on y arrive finalement là encore en parlant.”

Des filons pour donner une nouvelle vie aux objets

La pro du rangement a de nombreux filons pour donner tout ce qui est devenu inutile : écoles, donneries, associations, CPAS, … “Donner une nouvelle vie à ses objets, cela fait beaucoup de bien. Si les personnes sont valides, on va ensemble donner les caisses et prendre les sourires !”

Delphine Gilain conseille aussi d’organiser “des apérocantes. Des moments où l’on invite la famille, les amis, les voisins qui peuvent prendre ce dont ils ont besoin. Contre un petit plat, une bouteille. Ou mettre en place un petit troc qui satisfait tout le monde : des pelotes de laine ou un album photos contre du matériel de jardinage, des chaussettes douces contre un appareil à raclette, …”

De nombreuses associations recherchent vêtements et matériels pour les revendre. Il suffit de chercher sur le web "Où donner ..." pour savoir où amener ses objets. ©Copyright (c) 2019 paulzhuk/Shutterstock. No use without permission.

Les prix sont indiqués sur le site de Delphine, qui a appelé sa petite entreprise “Nids”, “parce qu’un nid, ça se construit”... à tout âge. “Là je travaille dans une maison avec deux étages et 4 chambres, qui n’est pas très encombrée. Cela va me prendre 6 jours”. Pour passer d’un appartement deux chambres bien rempli d’une centaine de m² à une maison de repos, ce sera au moins 4 jours. Soit moins de 2000 €.“Cela dépend aussi beaucoup de l’état d’esprit de la personne concernée : si elle est convaincue que le moment pour un changement est venu, on pourra établir un plan d’action ensemble et travailler ensemble. Ce sera plus agréable pour elle en fait. Et plus rapide.”