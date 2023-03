Rencontre : mais comment faisait-on pour trouver l'amour avant Internet ?

Avant les applis de rencontre, la solitude existait déjà ! Annonces de journaux, page de pub, mariage arrangé, la “résistance” s’organisait mais c’était loin d’être évident. Heureusement, aujourd’hui, il n’est plus tabou ni honteux de chercher l’amour sur son téléphone, que l’on soit jeunes adultes ou seniors…

Quel est le point commun entre un jeune de 20 ans qui se filme à son avantage pour publier le résultat sur happn, tinder ou fruitz et cet homme digne et raide, moustache soignée et chapeau melon ou casquette de golf sortant des locaux du HNR Handelsblad ou d'autres respectables institutions de presse aux Etats-Unis...