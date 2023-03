L’obésité: une maladie devenue priorité sanitaire pour le gouvernement belge

Le 4 mars a lieu la Journée mondiale de l’obésité. Depuis son lancement en 2020, elle a pour but de sensibiliser sur cette maladie qui touche 30 % de la population belge statistiquement en obésité, soit avec un IMC (Indice de masse corporelle) supérieur à 30. Et 65 % de la population belge est en surpoids, avec un IMC compris entre 25 et 30. L’obésité devrait toucher plus de la moitié de la population européenne d'ici 2030. Selon l’Organisation mondiale de la santé, elle est l’un des plus grands défis de santé publique du XXIe siècle, sa prévalence ayant...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous