Le chocolat Toblerone sera produit en Slovaquie: c'est un changement historique

Le mont Cervin est un symbole national de la Suisse. Or, ces symboles ne peuvent être utilisés par les marques que si elles représentent totalement le petit pays alpin. Ainsi, le produit doit contenir au moins 80 % de matières premières provenant de Suisse. Pour les produits laitiers, c’est même 100 %. L’essentiel de la production doit également se faire sur place.

Plus "de Suisse"

Or, pour répondre à l’augmentation de la demande mondiale, la marque sera aussi produite à Bratislava, en Slovaquie. Mondelez délocalisera donc une partie de la production en juillet vers Bratislava, en Slovaquie. Les 100 % ne seront plus cochés et le géant alimentaire a déjà travaillé sur le nouveau logo pour remplacer ce logo bien connu. La légende “de Suisse” disparaîtra également. Ce qui agite le landerneau local !

Cela dit, les couleurs de Toblerone ne changent pas, elles, et sont aussi très représentatives de la friandise. Les risques de répercussions économiques ne sont donc pas à craindre. Car le nouveau logo devrait rester si proche de l’ancien qu’on peut parier que les consommateurs étrangers n’y verront que du feu. On devrait retrouver quand même une montagne pointue mais en version “plus moderne et épurée”, selon un porte-parole de Mondelez cité par les médias suisses.