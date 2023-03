Des jeux de société ultra-populaires adaptés aux joueurs porteurs de handicap

Et son intérêt est qu’elle rassemble Dobble, Cortex et Timeline, trois “boîtes” qui ont permis des parties endiablées et conviviales à des dizaines de milliers de joueurs. En Belgique, on est particulièrement friands de ce genre de soirées. Et pourquoi les Belges jouent-ils avec autant de plaisir à des jeux de société ? Dans 58,3 % des cas, c’est pour “être ensemble” et “passer un moment agréable en famille ou entre amis”, d’après une récente enquête initiée par le distributeur. Avec Access +, Asmodée va potentiellement ajouter à la table de jeu plus de 350.000 compatriotes souffrant de démence, d’un trouble psychique ou cognitif. Tant enfants qu’adultes.

Pourquoi ces titres-là ? Parce qu’ils stimulent cognitivement les joueurs avec différents niveaux de difficulté tout en étant bien connus du grand public. “La version Access + de Dobble sollicite la mémoire, la concentration et l’observation. Les joueurs apprennent en outre à exprimer leurs émotions. Dans Timeline, ils doivent surtout réfléchir rationnellement et tactiquement, et verbaliser leurs idées. Enfin, Cortex entraîne la mémoire, l’imagination et les aptitudes psychomotrices”, détaille Bert De Smet, directeur d'Asmodée Belgique.

Ces trois jeux se distinguent par des cartes plus grandes, une gradation dans la difficulté, et des défis sur mesure. Ils ont été créés, testés et approuvés par des patients, leurs proches et leurs soignants. Mais surtout, ils permettent l’inclusion : les joueurs sans troubles cognitifs peuvent y jouer puisque ces jeux sont régis par les mêmes règles que dans les boîtes classiques. Chaque jeu est en vente au prix de 24.99€.